За выходные в Красноярском крае задержали 93 пьяных водителя

Фото: Госавтоинспекция Красноярского края

В Красноярском крае за минувшие выходные дорожные полицейские задержали 93 пьяных водителя. Как пишут sibnovosti.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию, у каждого четвертого отсутствовали права, а еще 15 человек отказались от прохождения освидетельствования.

Среди нарушителей — 4 рецидивиста. Теперь их ожидает уголовное преследование.

В ведомстве напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, которое может привести к непоправимым последствиям.

Сообщить о пьяном водителе в Красноярске можно по телефону «Синяя линия»: 263-10-19. Один звонок может предотвратить трагедию.