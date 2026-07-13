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НовостиПроисшествия13 июля 2026 4:52

В Дудинке рекультивировали загрязненную землю возле нефтебазы

Четыре года назад на нефтебазе в Дудинке произошла утечка нефтепродуктов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Дудинке рекультивировали загрязненную землю возле нефтебазы. Фото: прокуратура

В Дудинке рекультивировали загрязненную землю возле нефтебазы. Фото: прокуратура

В Дудинке рекультировали загрязненную землю возле нефтебазы. Как рассказали в краевой прокуратуре, в мае 2022 года из-за эксплуатации промышленной ливневой канализации произошел пролив сточных вод с содержанием нефтепродуктов. Загрязнение вышло за пределы производственной площадки и захватило участки у берега Енисея.

Была проверка, лабораторные исследования подтвердили наличие загрязнителя, уровень которого превысил в десятки раз фоновые значения.

Собственник нефтебазы разработал проект рекультивации. Правда, не спешил с началом работ. Пришлось поторопить его через суд. Наконец, работы завершены, более тысячи квадратных метров тундры очищены.