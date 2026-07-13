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НовостиПроисшествия13 июля 2026 4:41

В Красноярском крае сообщники похитили из бюджета 1,9 миллионов

Следователи раскрыли схему хищения денег под видом социальных услуг
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае сообщники похитили из бюджета 1,9 миллионов

В Красноярском крае сообщники похитили из бюджета 1,9 миллионов

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Манско-Уярском округе завершилось следствие по делу сообщников, которых обвиняют по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Они придумали схематоз, который приносил им незаконный заработок с октября 2021 по февраль 2025 года. Участники – директор автономной некоммерческой организации, два его подчиненных и начальник территориального отделения соцзащиты.

Обвиняемые подыскали 37 жителей Уярского района, которые подходят под категорию нуждающихся в социальном обслуживании. Заполучили у них копии документов, оформили их. Затем каждый месяц предоставляли отчеты о якобы проделанной работе и получали за это перечисления их бюджета.

Фактически социальные услуги гражданам не оказывались. Ущерб составил более 1,9 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.