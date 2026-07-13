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НовостиОбщество13 июля 2026 4:17

В Красноярскую краевую больницу поступили пять долгожителей старше 100 лет

Возрастным пациентам Красноярской краевой больницы уделяют особое внимание
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярскую краевую больницу поступили пять долгожителей старше 100 лет. Фото: ККБ

В Красноярскую краевую больницу поступили пять долгожителей старше 100 лет. Фото: ККБ

В Красноярскую краевую больницу с начала 2026 года поступили пять долгожителей – возраст пациентов перевалил за 100 лет. Каждый из них удивителен своим запасом прочности и жизнелюбия. Врачей поразило, что они непросто в ясном сознании, но бодры духом, самостоятельно общаются с докторами и удивляют позитивным мышлением.

Поступали они по экстренным показаниям, с острыми состояниями. К счастью, всем им удалось помочь вовремя и качественно, оказав необходимую медицинскую помощь.

Заведующий стационарным отделением скорой медицинской помощи больницы Андрей Газенкампф рассказал, что такая категория пациентов требует особого внимания. Еще в приемном отделении ими занимаются вне очереди, помня о том, что в силу возраста каждая минута для них имеет ценность.

Их называют «хрупкие пациенты», в том числе потому что требуют особое душевное сопровождение со стороны медперсонала.