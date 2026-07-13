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НовостиПроисшествия13 июля 2026 3:45

В нацпарке «Красноярские Столбы» подросток упал со скалы и разбился

16-летний турист получил тяжелые травмы при падении с «Перьев»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
16-летний турист получил тяжелые травмы при падении с «Перьев». Фото: КГКУ "Спасатель"

16-летний турист получил тяжелые травмы при падении с «Перьев». Фото: КГКУ "Спасатель"

В национальном парке «Красноярские Столбы» подросток упал со скалы и разбился. Он получил тяжелые травмы, потребовалась эвакуация. Подробности рассказали в КГКУ «Спасатель».

ЧП случилось накануне, 12 июня. 16-летний парень взбирался на скалу «Перья», по какой-причине лишился равновесия, не удержался и упал.

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда провели необходимые высотные работы и с помощью альпинистского снаряжения сняли со скалы пострадавшего. У него перелом руки и сильные ушибы головы.

Самостоятельно передвигаться молодой человек не мог, его транспортировали до улицы Свердловской и передали медикам. Напомним, что ранее обсуждался запрет на скалолазание по столбам без специальной подготовки.