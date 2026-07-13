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НовостиПроисшествия13 июля 2026 3:34

В Канске у любителей пьяной езды арестовали 23 автомобиля

Арестованные транспортные средства будут конфискованы в пользу государства
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Канске у любителей пьяной езды арестовали 23 автомобиля

В Канске у любителей пьяной езды арестовали 23 автомобиля

В Канске у любителей пьяной езды арестовали 23 автомобиля. Пять автомобилей уже конфискованы и переданы в собственность государства, остальные ожидает та же участь, рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Среди таких 28-летний житель Канского округа, который в автошколе не учился, прав не получал. Но купил «Тойоту Калдину», отпраздновал это, поехал кататься и сразу же попался на глаза наряду ДПС. В наказание ему назначили 10 суток административного ареста. Отсидел и снова решил развеять скуку: позвал приятеля в сауну, затем в ночной клуб – и снова был задержан госавтоинспекторами.

За повторное вождение в нетрезвом виде на гражданина завели уголовное дело. Теперь наказание составило 300 часов обязательных работ плюс 2,5 года запрет на любую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. И конфискация «ласточки».