Красноярцам напомнили об уголовном наказании за «неправильный рисунок»

Красноярцам напомнили об уголовном наказании за граффити Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцам и жителям края напомнили об уголовном наказании за «неправильный рисунок». Речь идет о граффити, которые появляются периодически на самых видных местах и в замысловатой форме дают ссылку на адреса наркомагазинов.

В прокуратуре рассказали, что за полгода сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность пяти красноярцев, которые занимались рекламой интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.

- За каждым граффити стоит целая схема целая преступная схема. Сегодня в отношении пяти «трафаретчиков» возбуждены и расследуются уголовные дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы, - прокомментировали в прокуратуре.

Если вы стали свидетелем работы таких «трафаретчиков» или обнаружили свежую рекламу наркошопов, сообщите об этом в правоохранительные органы.