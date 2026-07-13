Полиция рассказала о своем «бюро находок» на фестивале. Фото: МВД

В Шушенском на фестивале «МИР Сибири» вернули владельцам 23 потерянные вещи. Событие длилось четыре дня, в нем приняли участие тысячи человек, неудивительно, что кто-то по рассеянности что-то потерял в праздничной суматохе.

Но «бюро находок» продолжает работать: в нем находятся вещи, которые ждут своих хозяев. Среди них женские сумки, часы, ключи, очки и наушники. Есть даже джинсовая куртка. И несколько банковских карт.

Так что если кто-то из гостей, отойдя от безудержного веселья, обнаружил пропажу, нужно обратиться в пункт полиции Шушенского.