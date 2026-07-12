Красноярцам напомнили, как мыть фрукты, овощи и зелень. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцам напомнили, как правильно мыть фрукты, овощи и зелень. Советы дали специалисты Управления Роспотребнадзора.

Итак, зелень после сбора (или покупки) разбираем, удаляем корни и увядшие листья. Затем замачиваем на 15 минут, воду меняем да раза. Можно добавить в нее ложку соли или уксуса (на 1 литр) и оставить на 30 минут. И после ополоснуть водой из крана.

Ягоды (смородину, вишню, крыжовник) помещаем в дуршлаг, хорошо промываем проточной водой. Клубнику отправляем на 10 минут в прохладную воду, потом ополаскиваем.

Корнеплоды (картофель, свеклу, редис) замачиваем в теплой воде. Далее моем их щеткой под краном. В конце ополаскиваем теплой и холодной водой.

У капусты всегда снимаем верхние листья. Брокколи ицветную капусту разбираем на соцветия, срезаем темные участки. А потом промываем соцветия прохладной водой.

Овощи и фрукты (яблоки, огурцы, персики) 2-3 минуты промоем под проточной водой. И после споласкиваем кипяченой.