Заблудившегося в лесу слабовидящего дедушку спасли полицейские. Фото: ОМВД России по Абанскому округу.

Слабовидящего дедушку, заблудившегося в лесу, спасли полицейские в Красноярском крае. Как рассказали в ОМВД России по Абанскому округу, 72-летнего мужчину вывели из тайги по звуку сирены.

Все случилось на днях в районе деревни Малкас. В дежурную часть обратилась встревоженная женщина. Она сообщила, что ее свекор, у которого серьезные проблемы со зрением, ушел в лес накануне вечером, а обратно не вернулся. Скорее всего заблудился, не может найти дорогу домой.

На поиски пропавшего тут же выдвинулись сотрудники ОМВД России по Абанскому округу. Прочесывая местность, они решили: надо использовать звуковые спецсигналы служебного автомобиля. Вдруг дедушка не смог уйти далеко? Так и получилось. К счастью, он услышал сирену и пошел на ее звук. Через некоторое время пожилой мужчина сумел сам выйти к полицейским.

Сейчас дедушка в безопасности, с ним все хорошо, угрозы жизни и здоровью нет. А полицейские напоминают: если ваш близкий пропал, не теряйте время, немедленно идите в дежурную часть. Так у исчезнувшего (заблудившегося) человека гораздо больше шансов быть найденным, выжить.