Какие вакансии с зарплатой в 100-500 тысяч предлагают красноярцам? Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярцам рассказали о вакансиях с зарплатой от 100 до 500 тысяч рублей. Рейтинг самых лучших предложений июля составил сервис SuperJob.

Итак, на первой строчке – главный врач стоматологии. Ему обещают 200-500 тысяч в месяц. Требования к кандидату: высшее медицинское образование и опыт не меньше трех лет.

Вторую строчку занимает вакансия шлифовщика. Здесь зарплата пониже, 130 тысяч рублей. Обязательно среднее профессиональное образование, пятый разряд и год опыта.

Третье место – у торгового представителя. Он может получать от 120 тысяч рублей и больше. Ищут человека с опытом продаж, коммуникабельного и ориентированного на результат.

Кроме того, в топе лучших предложений июля оказалась вакансия водителя. Зарплата от 120 тысяч и выше. У претендента должен быть собственный грузовой автомобиль.

И последний в пятерке врач-стоматолог - на зарплату в 100 тысяч рублей. Среди требований высшее образование, трехгодичный опыт и способность работать в команде.