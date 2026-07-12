Две женщины попали под колеса пьяного водителя в Ачинском округе. Фото: Госавтоинспекция.

Пьяный водитель без прав сбил двух женщин в Ачинском округе Красноярского края. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП случилось ночью 11 июля в поселке Малиновка. 32-летний мужчина за рулем KIA Sorento совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода.

Свидетели произошедшего решили остановить автомобиль. Тогда водитель нажал на газ и нарочно сбил 32-летнюю женщину, которая также хотела его задержать.

В результате аварии пострадали две женщине. Первой назначено амбулаторное лечение, вторую пришлось доставить в больницу.

Водитель с места происшествия скрылся. Но его оперативно задержал экипаж ДПС. Вскоре выяснилось, у мужчина нет прав. Медосвидетельствование показало 0,92 мг/л.

Теперь ему придется отвечать перед законом за управление машиной без прав, пьяное вождение, невыполнение требований полицейского об остановке и т.д.