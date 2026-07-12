Красноярцы могут стать опекунами пожилых людей. Фото: мэрия Красноярска.

Красноярцев приглашают стать опекунами для пожилых людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В каждом районе города открыт набор желающих взять под опеку совершеннолетних граждан, признанных недееспособными. Если вы готовы стать опекуном, уточнить все детали можно в администрации вашего района:

· Железнодорожный: 221-15-57

· Кировский: 222-37-86

· Ленинский: 264-31-55

· Октябрьский: 247-01-43

· Свердловский: 261-19-33

· Советский: 269-45-88, 269-45-89

· Центральный: 227-13-66

Также всю необходимую информацию, включая пошаговый алгоритм действий и список документов, можно найти на сайте городской администрации.