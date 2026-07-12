Красноярцев приглашают стать опекунами для пожилых людей, которые нуждаются в помощи и поддержке. В каждом районе города открыт набор желающих взять под опеку совершеннолетних граждан, признанных недееспособными. Если вы готовы стать опекуном, уточнить все детали можно в администрации вашего района:
· Железнодорожный: 221-15-57
· Кировский: 222-37-86
· Ленинский: 264-31-55
· Октябрьский: 247-01-43
· Свердловский: 261-19-33
· Советский: 269-45-88, 269-45-89
· Центральный: 227-13-66
Также всю необходимую информацию, включая пошаговый алгоритм действий и список документов, можно найти на сайте городской администрации.