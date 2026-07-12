В Красноярск возвращается жара. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В середине июля в Красноярск вернется теплая погода. В понедельник, 13 июля, ожидается облачный день с температурой до +24, без осадков и при слабом ветре. Ночью похолодает до +12.

Во вторник воздух прогреется до +23, однако высока вероятность дождей, которые задержатся до вечера среды.

В среду днем потеплеет до +25, выглянет солнце, в четверг погода будет такой же.

Настоящее потепление до +28 наступит в пятницу, 17 июля. Но небо вновь затянет облаками, усилится ветер и возможны дожди.

Прогнозы на выходные пока предварительные. Скорее всего, тепло не отступит, но возможны ливни с грозами. А вслед за ними вероятно незначительное похолодание.