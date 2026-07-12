Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2026 7:00

Жара вернется в Красноярск в середине июляфото

Самым теплым днем будет пятница
Ася ЖУКОВА
В Красноярск возвращается жара.

В Красноярск возвращается жара.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В середине июля в Красноярск вернется теплая погода. В понедельник, 13 июля, ожидается облачный день с температурой до +24, без осадков и при слабом ветре. Ночью похолодает до +12.

Во вторник воздух прогреется до +23, однако высока вероятность дождей, которые задержатся до вечера среды.

В среду днем потеплеет до +25, выглянет солнце, в четверг погода будет такой же.

Настоящее потепление до +28 наступит в пятницу, 17 июля. Но небо вновь затянет облаками, усилится ветер и возможны дожди.

Прогнозы на выходные пока предварительные. Скорее всего, тепло не отступит, но возможны ливни с грозами. А вслед за ними вероятно незначительное похолодание.