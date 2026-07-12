На одной из заправок Красноярска АИ-92 подорожал до 110 рублей. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске вновь зафиксирован скачок цен на автомобильное топливо. За последние сутки стоимость бензина увеличилась на нескольких городских АЗС.

Согласно данным «Яндекс Карт», ценники на АИ-92 местами вплотную приблизились к 100 рублям, а на отдельных заправках достигают 110 рублей. Разброс цен на АИ-95 еще больше: при наличии предложений дешевле 67 рублей, максимальная стоимость доходит до 115 рублей за литр.

Чтобы помочь водителям ориентироваться в ситуации, 2ГИС запустил специальный цифровой сервис. На онлайн-карте в приложении можно в режиме реального времени отслеживать наличие топлива на заправках города. Найти инструмент можно на главной странице справочника в разделе «Онлайн-карта бензина».