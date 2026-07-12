Создана онлайн-карта бензина в Красноярске. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярске внедрен новый цифровой сервис для автовладельцев. ДубльГИС представил онлайн-карту, отображающую актуальное наличие различных видов бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях города.

Эта инициатива призвана оптимизировать процесс поиска топлива, позволяя водителям заблаговременно проверять его доступность.

Доступ к карте осуществляется через раздел «Онлайн-карта бензина» на главной странице справочника, с последующим выбором города.

Напомним, в Красноярске наблюдается значительный рост цен на топливо. Согласно информации «Яндекс Карт», стоимость бензина АИ-92 на некоторых красноярских АЗС уже приближается к 100 рублям за литр, а в отдельных случаях достигает 110 рублей. Цена АИ-95 зафиксирована на уровне 115 рублей.