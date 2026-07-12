Краеведческий музей ищет художника для росписи стены в египетском стиле. Фото: соцсети КККМ.

Красноярский краеведческий музей ищет художника для росписи стены в египетском стиле. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

Планируется создать мурал на здании администрации музея. Нужно расписать стену площадью 96 квадратных метров (24 в длину, 3-4,5 в высоту).

По словам представителей музея, сюжет мурала художник может придумать сам. Но он обязательно должен быть связан с общим стилем музея, его историей или коллекцией. Все материалы и краски предоставляются.

Тем, кто занимается монументальной живописью (или стрит-артом) и хочет поучаствовать, просят обращаться сюда, пишем в личные сообщения.

СПРАВКА «КП»

Откуда музей в египетском стиле – в Сибири? Когда – в начале ХХ века - задумывалась его постройка, шел активный период научного исследования пирамид. Большой интерес к египетской культуре испытывал и красноярский архитектор Леонид Чернышев. Это отразилось на его проекте.

«Почему на берег Енисея перенесено здание с берегов Нила? - писал Луначарский. - Кажется, что этот музей-храм немножко зябнет у сварливых льдов седого Енисея, но, в общем, он все-таки красив».