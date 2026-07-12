Тело мужчины обнаружили в Енисее - у деревни Барабаново. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Тело мужчины обнаружили в Енисее в Красноярском крае. Все случилось у деревни Барабаново, информирует региональное управление МЧС.

По данным спасателей, всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировано два инцидента на водоемах.

В Емельяновском округе, в районе деревни Барабаново, из Енисея извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас правоохранительные органы выясняют детали случившегося.

А в Канском округе спасатели пришли на помощь трем женщинам, которые упали в реку Кан во время катания на сапбордах. К счастью, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС призывают жителей края к осторожности: купаться можно только в специально отведенных местах, при использовании плавсредств обязательно надевать спасательные жилеты, а детей ни на минуту не оставлять без присмотра у воды.