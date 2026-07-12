Больше 13 км дорог планируют обновить в Шарыповском округе. Фото: КРУДОР.

Больше 13 км дорог будет отремонтировано в Шарыповском округе Красноярского края. Об этом сообщили в «Управлении автодорог» по региону.

Сейчас в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется масштабный ремонт двух ключевых трасс: Шушь – Можары и Шарыпово – Назарово. На первой дороге будут отремонтированы участки с 3 по 9 км и с 10 по 14 км, а на второй – с 19 по 23 км. Общая площадь нового покрытия составит 13,2 км, а затраты на работы достигнут 284,8 млн рублей.

Руководитель КРУДОР Андрей Журавлев отметил, трасса Шушь – Можары, несмотря на свою небольшую общую длину в 14 км, имеет важное значение. После завершения работ будет восстановлено две трети дороги – 9,2 км.

Дорожники проведут комплекс мероприятий, включая устранение пучин, отсыпку щебеночного покрытия, укрепление обочин, очистку кюветов, устройство водоотвода, установку барьерных ограждений и новых дорожных знаков. На данный момент подрядчик активно работает над формированием дорожной одежды.

Ремонт участка Шарыпово – Назарово, расположенного вблизи деревни Росинка, также продолжается. Здесь планируется устранить пучины, заменить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, очистить кюветы, отремонтировать автобусную остановку «Росинка» и установить новые дорожные знаки.

Трасса Шушь – Можары играет важную роль в логистике, обеспечивая вывоз сельхозпродукции из деревни Можары в окружной центр. Кроме того, она проходит вдоль живописного озера Белое, привлекающего туристов.

Дорога Шарыпово - Назарово является значимой транспортной артерией юго-запада края, соединяющей Шарыповский и Назаровский округа и обеспечивающей выход к ГРЭС и федеральной трассе Ачинск – Ужур – Троицкое.