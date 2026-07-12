Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
На Красноярской железной дороге завершены восстановительные работы на станции Стайный, где 10 июля сошли с рельсов 14 вагонов с углем. Движение поездов было полностью возобновлено 11 июля в 14:43 по московскому времени, сообщили в КрасЖД.
Для этого потребовалось заменить более 160 метров путей, отремонтировать контактную сеть и опору. В круглосуточном режиме работали свыше 200 специалистов и три восстановительных поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
Из-за происшествия ряд пассажирских поездов дальнего следования (в том числе направлением на Москву, Владивосток, Адлер и Читу) были вынуждены пустить по измененным маршрутам. Сейчас РЖД работают над тем, чтобы вернуть составы в график.
Компания приносит извинения пассажирам за задержки. Узнать актуальное расписание можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-775-00-00.
Причины схода вагонов сейчас выясняются.