Восстановлено движение на месте схода грузовых вагонов в красноярском крае. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На Красноярской железной дороге завершены восстановительные работы на станции Стайный, где 10 июля сошли с рельсов 14 вагонов с углем. Движение поездов было полностью возобновлено 11 июля в 14:43 по московскому времени, сообщили в КрасЖД.

Для этого потребовалось заменить более 160 метров путей, отремонтировать контактную сеть и опору. В круглосуточном режиме работали свыше 200 специалистов и три восстановительных поезда. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за происшествия ряд пассажирских поездов дальнего следования (в том числе направлением на Москву, Владивосток, Адлер и Читу) были вынуждены пустить по измененным маршрутам. Сейчас РЖД работают над тем, чтобы вернуть составы в график.

Компания приносит извинения пассажирам за задержки. Узнать актуальное расписание можно в приложении «РЖД Пассажирам», на сайте компании или по телефону горячей линии 8-800-775-00-00.

Причины схода вагонов сейчас выясняются.