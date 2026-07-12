Двое подростков перевернулись на мопеде в Красноярске. Фото: Госавтоинспекция.

Два 15-летних школьника перевернулись на мопеде в Красноярске. О ДТП сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Все случилось вечером 10 июля на улице Березина. Подростки без шлемов катались на мопеде «Speedmax», но водитель не удержал равновесие, задел бордюр и перевернулся. Оба школьника получили травмы и были доставлены в больницу. В ГИБДД подчеркивают: отсутствие прав и пренебрежение правилами безопасности часто приводят к трагедии.

Госавтоинспекция просит родителей: не разрешайте детям управлять мототехникой! Внимательнее относитесь к тому, как они проводят свободное время.