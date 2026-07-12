Проезд у Юдинской долины в Красноярске пока восстановлен только для автомобилей. Фото: Управление дорог.

В Красноярске частично восстановили проезд по улице Елены Стасовой в районе Юдинской долины, где ранее произошел размыв грунта из-за ливней. Сейчас участок подсыпан скальником, что позволило возобновить движение легкового транспорта в обоих направлениях. Автобусы №35 и №36 пока продолжают следовать по объездному маршруту через улицу Калинина.

Данная мера — временная, принятая для удобства дачников в выходные дни. Специалисты продолжают мониторить состояние дороги и при необходимости проводить дополнительную подсыпку. Главная проблема заключается в постоянном выходе грунтовых вод, поэтому сейчас инженеры ищут техническое решение для их эффективного отвода.

Ситуация на 10 июля. Фото: Управление дорог.

Ранее дорожники уже провели экстренные работы: вывезли размокший грунт, обустроили водоотвод и укрепили основание дороги щебнем.