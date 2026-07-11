В Красноярском крае приняли закон о бесплатном обучении профессиям Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае депутаты приняли закон о бесплатном обучении профессиям. Таким образом региональное законодательство приводится в соответствие с федеральным. Под него попадают юноши и девушки, которые не прошли итоговую аттестацию.

Прежде в такой ситуации молодые люди могли остаться в школе на повторный год или перейти на семейный формат обучения, чтобы подготовиться к пересдаче. Теперь им предоставляется государственная поддержка.

Перечень профессий, а также организаций, куда могут поступить подростки, определит министерство образования края. Сейчас этот вопрос в стадии проработки.

И немного статистики для полноты картины. В 2025 году более 900 девятиклассников не смогли сдать ГИА и получить положительные оценки.