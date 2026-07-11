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НовостиОбщество11 июля 2026 12:45

В Красноярском крае пострадавшим от пожаров бесплатно передадут жилье

Погорельцы 2015 и 2017 годов смогут оформить построенное жилье в собственность
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярском крае пострадавшим от пожаров бесплатно передадут жилье

В Красноярском крае пострадавшим от пожаров бесплатно передадут жилье

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Красноярском крае пострадавшим от масштабных пожаров 2015 и 2017 годов бесплатно передадут жилье, в котором они в настоящее время проживают взамен уничтоженного огнем. Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного Собрания региона.

Напомним, что от стихии пострадали жители Канска, Абана, Новоселово, Большой Ини, Каптырево, Малой Кети, деревень Белогорка и Муратово. За счет краевого бюджета для них построили новые квартиры и передали на условиях коммерческого найма.

Однако есть условия. Жилье передадут, если сгоревшее также находилось в собственности граждане. Или если они и до пожара проживали в муниципальном жилье.

Все полномочия переведут на уровень муниципалитетов, это должно ускорить оформление права на недвижимость. Также на баланс муниципалитетов переведут из краевой собственности 130 жилых помещений.