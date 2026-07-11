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НовостиОбщество11 июля 2026 12:01

В Красноярском крае вдвое увеличено финансирование спасательных постов

Власти обеспокоены количеством несчастных случаев на воде
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Власти обеспокоены количеством несчастных случаев на воде

Власти обеспокоены количеством несчастных случаев на воде

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае вдвое увеличено финансирование спасательных постов. Власти региона обеспокоены количеством несчастных случаев на водоемах.

В этом году деньги получили 10 муниципалитетов для оборудования 30 спасательных постов. Краевые средства покрывают обучение спасателей, их зарплату, закупку оборудования и топлива для маломерных судов. Показатели очевидные: в 2025 году в регионе работал 21 такой пост, в зонах их дежурства не утонул ни один человек.

Однако настораживает другая тенденция: многим отдыхающим не нравится контроль, так что они уходят на дикие пляжи. И вот вам печальная статистика нынешнего сезона – уже 32 происшествия на воде, в которых погибли 27 человек, включая троих детей.