Нашли только рюкзак – под Красноярском пропал 19-летний турист

Под Красноярском пропал 19-летний турист Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Под Красноярском пропал 19-летний турист. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», молодой человек потерялся в районе поселка Усть-Мана, 10 июля.

10 июля спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда обследовали 2,5 квадратных километра лесного массива. В ходе поисковых работ обнаружен рюкзак пропавшего, однако сам молодой человек пока не найден.

Спасатели в который раз напоминают, что не стоит ходить в лес в одиночку. Особенно это касается детей и пожилых людей. Перед походом нужно обязательно сообщить родным или близким предполагаемый маршрут и затем следовать ему. И указать время возвращения. Если заблудились – звонить на 101 или 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.