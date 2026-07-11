В Норильске идет большая реконструкция Заполярного театра драмы. Фото: правительство Красноярского края

В Норильске идет большая реконструкция Заполярного театра драмы имени Маяковского, а также прилегающей к нему площади. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков проинспектировал ход работ во время своей поездки в северный город.

Капитальный ремонт фасадов и входных групп театра выполняет компания из Красноярска. Реконструкция пройдет в два этапа. Первый включает в себя ремонт наружных стен и отделку фасада, продлится до ноября этого года. На втором этапе, который запланирован на 2027 год, обновят нижний уровень здания, заменят крыльцо, витражи и дверные блоки, а также подъемники для маломобильных горожан.

Параллельно с июня благоустраивается Театральная площадь. Уже демонтировано старое покрытие и бетонные ограждения газонов. Здесь установят системы освещения и видеонаблюдения, сделают по-новому автомобильные проезды. И высадят более 400 кустарников. Завершат в ноябре этого года.