Красноярск вошел в рейтинг самых дорогих мегаполисов в мире Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярск вошел в рейтинг самых дорогих мегаполисов в мире. Составил этот список швейцарский статистический портал Numbeo, где его и нашло издание РБК. Что интересно, возглавляют рейтинг город Цюрих, затем идут Люцерн, Женева и другие швейцарские города. Также в двадцатке дорогих американские Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сиэтл, Вашингтон, Гонолулу, столица Исландии Рейкьявик, столица Норвегии Осло, а еще Иерусалим, Тель-Авив, Сингапур. С ними как бы вопросов нет.

Россия врывается в список на 307 место, это Москва. Далее Калининград (357), Санкт-Петербург (381). За ними Нижний Новгород (386), Тюмень (387), Екатеринбург (388), Казань (400). И вот Красноярск – 404 место, он обошел Краснодар (405), Новосибирск (406), Томск (434).

Но настолько объективен этот рейтинг? Его составители брали за основу цены на продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. А как же аренда жилья? Как же средние доходы населения? Вопрос остается открытым.