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НовостиПроисшествия11 июля 2026 9:23

В Красноярском крае золодобытчика обязали выпустить в природу 1,5 тонны мальков

Компания по добыче золота 10 лет не исполняет долг перед экологией
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Золодобытчика обязали выпустить в природу 1,5 тонны мальков

Золодобытчика обязали выпустить в природу 1,5 тонны мальков

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае золотодобывающую компанию обязали выпустить в природу 1,5 тонны мальков – такое решение принял суд. Прииск должен компенсировать ущерб, нанесенный экологии окружающей среды.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, еще в 2016 году при разработке месторождения россыпного золота на реке Нойба золотодобывающая компания должна была в обязательном порядке принять меры по восполнению ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам. Это условие для всех промышленных недропользователей. В данном случае речь шла о выпуске в реку молоди рыбы.

Однако обещание так и осталось на бумаге. И прокурорская проверка это выявила. В суде руководство компании доказывало: они собирались это сделать. Собирались все 10 лет?

Если до 30 сентября 2026 года прииск не исполнит решение суда, к предприятию примут меры уже другого характера.