В Туве нашли унесенное течением реки тело 24-летней девушки. Фото: МЧС

В Туве нашли тело унесенной течением реки 24-летней девушки. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Предварительно установлено следующее: 3 июля две подруги пришли на берег реки Хермик, там употребляли спиртные напитки. Одна из них прыгнула в воду, ее подхватило сильным течением и унесло.

Поиски продолжались несколько дней с участием сотрудников полиции, МЧС, спасателей, работников муниципалитета и добровольцев. Общая протяженность осмотренной поисковыми группами акватории достигла 214 километров. Также были проверены 74 острова и 63 залома на реке.

По информации СК при осмотре тела признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не обнаружено. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.