В Туве зафиксировали два землетрясения за один день Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Туве накануне, 10 июля, зарегистрировали два землетрясения с разницей всего четыре часа. Первые подземные толки были зафиксированы в 17:01 часов по местному времени на территории Тере-Хольского района в 41 километре западнее от села Кунгуртуг. Магнитуда составила 4,1.

Второе сейсмическое событие магнитудой 3сверхчувствительное оборудование зарегистрировало в 21:02 часа по местному времени на территории Овюрского района в 40 километрах юго-западнее от села Саглы.

Оба раза колебаний земной поверхности не ощущались. Жители близлежащих сел его даже не почувствовали, информации от них в МЧС не поступало, в целом все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.