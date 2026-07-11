Мошенники обманули жителей Красноярского края на 1,3 миллиарда рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники обманули жителей Красноярского края на 1,328 миллиарда рублей. Это данные с начала 2026 года. Жертвами интернет-преступников стали 3076 человек. Результат работы правоохранителей – 674 раскрытый преступлений. В суды края направлено 410 уголовных дел.

Несмотря на то, что предупреждения звучат чуть ли не из каждого утюга, за минувшую неделю 118 человек стали жертвами аферистов, дистанционным способом похищено более 77 миллионов рублей. И ведь все преступления – это уже классика. Так, 41 житель края спасал свое благополучие под влиянием лжесторудников спецслужб и организаций.

Еще 25 человек прошли по фишинговым ссылкам на интернет-магазины, стремясь приобрести товары или услуги по очень маленькой цене. 13 граждан пытались приобрести крипту на фейковых биржах. 11 потерпевших получили в соцсетях или мессенджерах просьбу о помощи перевести им деньги со взломанных аккаунтов их друзей. Остальные 28 случаев – уловки неустановленных лиц путем обмана.