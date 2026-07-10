Жительница Сибири получила уголовку за распространение нюдсов соперницы

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Жительница города Тайга Кемеровской области получила уголовное наказание из-за собственной ревности.

Как пишет VSE42.Ru, 31-летняя женщина стала фигуранткой дела о незаконном распространении сведений о частной жизни другого человека. Речь идет не о сплетнях. Жительница Кузбасса была в контрах с бывшей девушкой своего мужчины. Ревновала любимого к ней и решила испортить репутацию соперницы.

Для этого она раздобыла интимные фотографии девушки и начала пересылать их разным людям. Жертва онлайн-травли обратилась в правоохранительные органы.

Суд встал на сторону соперницы ревнивой дамы. У женщины в доход государства конфисковали телефон, с которого она распространила фото. Наказания, связанного с лишением свободы, не было, но осужденной придется заплатить крупный штраф.