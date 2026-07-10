Собрал комбо: в Назарово судят водителя, который попался пьяным за рулем с поддельными правами

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Целеустремленность — дело хорошее, но только когда направлено в мирное русло. Так можно сказать и про одного жителя Красноярского края, ведь своим упорством он пробивал даже стены из статей уголовного кодекса.

Историю про гражданина Хомутова рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края. В конце апреля 2026 года его «Приору» ночью задержали на одной из улиц города Назарово, в очень явном состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники не ошиблись: пробы показали 0,77 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. А дальше ситуация начала развиваться крайне интересно.

Обнаружилось, что Хомутов весной 2025 года был лишен прав за пьяную езду. Наказание было административным, до этого он нетрезвым за рулем не попадался. С лишением житель Назарова смириться не мог, и через мессенджер заказал себе поддельные права. Разумеется, прекрасно понимая, что приобретает фальсифицированный документ. За «карточку» он заплатил 60 тысяч рублей, подделку ему доставили почтовым письмом. Целый год ему удавалось ездить без проблем.

Только вот задержавшие его сотрудники оказались внимательными и сразу заподозрили подделку. Так Хомутов попал под суд сразу по двум статьям: повторная пьяная езда и использование заведомо подложного документа. Только по одной из них ему может грозить реальное лишение свободы на срок до 2 лет. Дело рассматривает Назаровский городской суд.