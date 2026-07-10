В Красноярске и Бородино обновят молодёжные центры

Фото: агентство молодежной политики Красноярского края.

В 2026 году в Красноярском крае запланировано обновление двух молодёжных центров, в Красноярске и Бородино. Там проведут косметический ремонт, организуют новые пространства и оснастят их современным оборудованием. Работы проводят по краевому проекту «Молодёжные центры 2.0».

В филиале красноярского молодёжного центра «База», расположенном на улице Глинки, ремонтные работы начались в середине июня. Сейчас уже закончен демонтаж стен и частично снято напольное покрытие. В обновлённом центре появятся многофункциональный зал для проведения мастер-классов и встреч, зоны для занятий спортом и танцами, а также пространство для совместной деятельности, где молодые люди смогут работать над собственными проектами.

В молодёжном центре города Бородино работы также уже стартовали. Там оборудуют помещения для мероприятий, спортивных занятий и проектной работы, а также обновлены кабинеты сотрудников. После модернизации посетители центра получат возможность работать над общественными инициативами, участвовать в патриотических и волонтёрских акциях.

В прошлом году в рамках краевого проекта «Молодёжные центры 2.0» были отремонтированы два учреждения в Манско-Уярском и Назаровском округах. Всего с 2017 года за счёт средств краевой субсидии обновление провели в 18 молодёжных центрах края.