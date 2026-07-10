Житель Железногорска испугался проверки от приставов и за день погасил долг Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Житель Железногорска за один день погасил долг по алиментам после требования судебного пристава проверить его имущество. Об этом рассказали в ФССП по краю.

41-летний мужчина должен был отправлять на содержание сына 25% от своих доходов, однако он не был официально трудоустроен и вносил небольшие суммы время от времени. В итоге перед ребенком накопился долг в 350 тысяч рублей.

Должника привлекли к административной ответственности и суд назначил ему 30 часов обязательных работ. Отработав наказание, мужчина начал оплачивать текущие алименты, однако старый долг не уменьшался.

Тогда ему вручили требование о проверке имущества в квартире. Житель края в этот же день погасил долг.