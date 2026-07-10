Красноярские врачи-онкологи освоили новый метод обезболивания тяжелых пациентов

Фото: краевой онкодиспансер.

Новая техника поможет в борьбе с хронической болью у пациентов, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения края.

Врачи онкодиспансера научились устанавливать спинальные порт-системы, через которые лекарство поступает сразу в спинномозговую жидкость. Благодаря этой методике, дозировка препаратов снижается, а самое главное - не вызывает побочных эффектов у пациентов. Через порт-систему препарат подаётся в меньшей концентрации, а эффект обезболивания усиливается.

По словам врача краевого диспансера Константина Шишкина, порт-системы предназначены для пациентов с хронической болью третьей степени - когда обычные препараты уже не помогают или вызывают тошноту, сонливость, головокружение.

Установка системы занимает всего один день, до конца 2026 года в онкодиспансере планируют провести 20 таких процедур.