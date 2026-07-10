На Красноярском водохранилище спасли рыбака, лодка которого затонула. Фото: КГКУ «Спасатель»

На Красноярском водохранилище спасли рыбака из тонущей лодки. Об этом рассказали в КГКУ «Спасатель». Утром 10 июля 50-летний мужчина вышел за уловом. Неподалеку от острова Лебяжий резиновая лодка стала спускать воздух, рыбак оказался в воде.

Мужчина доплыл до острова и, оказавшись на берегу, позвонил спасателям. На место выдвинулись спасатели Краснотуранской станции. Они нашли пострадавшего, эвакуировали его и доставили в Краснотуранск. Сейчас его жизни ничего не угрожает

Спасатели напоминают: перед выходом на водоем проверяйте состояние лодки и всегда надевайте спасательный жилет. Соблюдение этих правил может спасти вам жизнь.