Мэр Красноярска Сергей Верещагин проверил стройку школы в Мичуринском

Фото: соцсети Сергея Верещагина.

В микрорайоне Мичуринский полным ходом идет строительство новой школы — и похоже, что торжественное открытие случится гораздо раньше запланированного. Подрядчик готов сдать объект в текущем году, хотя изначально речь шла о январе 2027-го. Об этом рассказал мэр Красноярска Сергей Верещагин.

Строители уже занимаются чистовой отделкой, монтируют инженерные сети и кровлю. На прилегающей территории выполняется благоустройство — устанавливают ограждение, готовят основания под детские и спортивные площадки. Школа рассчитана на 1280 мест. Для младших классов предусмотрен отдельный двухэтажный блок со своим входом.

Несмотря на возможное досрочное завершение строительства, откроют школу только в следующем году.

- Тогда же, по планам, должно закончиться строительство дороги к учреждению. Она также обеспечит въезд и в сам микрорайон. Транспортная доступность территории — вопрос отдельный, обсудим его с выездом на место в ближайшее время, — рассказал Сергей Верещагин.

Сейчас в Красноярске одновременно строят четыре новые школы. Уже 1 сентября первых учеников примет школа на 1550 мест в микрорайоне Тихие Зори. Продолжается строительство школ в микрорайоне Агроуниверситет (1280 мест) и пятом микрорайоне Солнечного (1100 мест).