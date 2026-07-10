В 24 муниципалитетах Красноярского края благоустраивают выбранные жителями пространства

В 24 муниципалитетах края обновляют 33 общественных пространства. Фото: минстрой и ЖКХ края

В 24 муниципалитетах края обновляют 33 общественных пространства, за которые проголосовали жители в 2025 году. Работы проходят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

В Шушенском завершается обустройство сквера «Огни Саян», в Заозёрном - сквера на улице Прохорова. В Норильске преобразится территория у Молодёжного центра, в Минусинске - сквера на улице Тимирязева. Еще пять объектов находятся в высокой степени готовности. Это скверы в Енисейске, Уяре, Дивногорске, Минусинске и пешеходная зона на улице Норильской в Шарыпове.

Напомним, что каждый год объекты выбирают жители муниципалитетов региона с населением более десяти тысяч человек. Территории-победители благоустраивают в следующем году после голосования.