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НовостиОбщество10 июля 2026 4:52

Семья из Красноярского края выиграла в конкурсе 5 млн рублей и путешествие

Семья из Железногорска выиграла в конкурсе и получит 5 млн рублей
Полина КЛИМЕНКОВА
Семья из Железногорска выиграла в конкурсе и получит 5 млн рублей. Фото: краевое правительство

Семья из Железногорска выиграла в конкурсе и получит 5 млн рублей. Фото: краевое правительство

Семья Сергейкиных из Железногорска победила во втором сезоне всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проходит в рамках нацпроекта «Семья».

Помимо наших земляков победителями стали еще 59 семей из 43 регионов, которые получат по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Также все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по России. Итоги состязания подвели в столице.

В команде из Железногорска пять человек – Елена, Дмитрий, дочь Татьяна, сын Павел и бабушка Надежда Алексеевна. Сергейкины представили династию атомщиков, общий стаж которой – 108 лет.