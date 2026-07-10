В Енисейске сотрудница автошколы украла из сейфа более 850 тысяч

В Енисейске осудили сотрудницу автошколы за кражу денег Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Енисейске вынесли приговор сотруднице автошколы. О том, что 29-летняя заведующая учебной частью замешана в кражах, удалось выяснить после заявления директора организации. Она рассказала, что проверка показала крупную недостачу.

В ходе следствия было установлено, что отвечавшая за сбор и расход финансов работница автошколы начала присваивать чужое с апреля 2025 года. К августу 2025 года недостача составила уже 855 тысяч рублей. Девушка открывала сейф и забирала столько, сколько считала нужным.

Также она присваивала себе часть денег за обучение и пересдачу от курсантов, внося неверные данные в ведомости.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.