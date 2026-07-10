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НовостиОбщество10 июля 2026 1:58

Жителю Ачинска помогли отсудить у предпринимателя деньги за сломанный пылесос

Краевой Роспотребнадзор помог жителю Ачинска вернуть средства за сломанный пылесос
Полина КЛИМЕНКОВА
Краевой Роспотребнадзор помог жителю Ачинска вернуть средства за сломанный пылесос

Краевой Роспотребнадзор помог жителю Ачинска вернуть средства за сломанный пылесос

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ачинске местному жителю помогли вернуть деньги за бракованный вертикальный пылесос. Технику он приобрел на одном из маркетплейсов за 17 тысяч рублей.

Через месяц эксплуатации сдала позицию застежка на валике, следом – аккумулятор. В тот момент выяснилось, что на упаковке пылесоса нет информации об изготовителе и к товару не была приложена документация по его эксплуатации.

Житель края несколько раз отправлял продавцу заявки на возврат товара, но получал отказы. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалисты разъяснили его права и помогли составить претензию.

Уже через неделю предприниматель полностью вернула ему средства за некачественный товар.