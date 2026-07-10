Жителю Ачинска помогли отсудить у предпринимателя деньги за сломанный пылесос

Краевой Роспотребнадзор помог жителю Ачинска вернуть средства за сломанный пылесос Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Ачинске местному жителю помогли вернуть деньги за бракованный вертикальный пылесос. Технику он приобрел на одном из маркетплейсов за 17 тысяч рублей.

Через месяц эксплуатации сдала позицию застежка на валике, следом – аккумулятор. В тот момент выяснилось, что на упаковке пылесоса нет информации об изготовителе и к товару не была приложена документация по его эксплуатации.

Житель края несколько раз отправлял продавцу заявки на возврат товара, но получал отказы. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор. Специалисты разъяснили его права и помогли составить претензию.

Уже через неделю предприниматель полностью вернула ему средства за некачественный товар.