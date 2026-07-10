За сутки в Красноярском крае девять раз выезжали на тушение пожаров

За сутки в крае потушили девять пожаров Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в крае потушили девять пожаров. К счастью, пострадавших в них нет.

В Ленинском районе Красноярска ликвидировали загорание в кабине грузового автомобиля. Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В Дудинке из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц горело нежилое строение на площади 25 квадратных метров. На тушение привлекались две единицы техники и девять специалистов.

На оказание помощи при ДТП спасатели в этот раз не выезжали.