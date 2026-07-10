Бесправник из Тувы на бешеной скорости сбил двух человек

В Туве вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Чаа-Хольском районе Тувы вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в мае 2025 года, когда пьяный бесправник сел за руль «ВАЗ-21140». На 13-м километре автодороги «с. Ак-Дуруг – с. Чаа-Холь» мужчина разогнался до 140 км/ч и не справился с управлением. Машина перевернулась. В момент ДТП в салоне находились четыре пассажира, двое из них скончались в больнице.

Суд назначил мужчине девять лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор не вступил в силу.