Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2026 0:10

Бесправник из Тувы на бешеной скорости сбил двух человек

В Туве вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека
Полина КЛИМЕНКОВА
В Туве вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека

В Туве вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Чаа-Хольском районе Тувы вынесли приговор виновнику ДТП, в котором погибли два человека. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в мае 2025 года, когда пьяный бесправник сел за руль «ВАЗ-21140». На 13-м километре автодороги «с. Ак-Дуруг – с. Чаа-Холь» мужчина разогнался до 140 км/ч и не справился с управлением. Машина перевернулась. В момент ДТП в салоне находились четыре пассажира, двое из них скончались в больнице.

Суд назначил мужчине девять лет колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года. Приговор не вступил в силу.