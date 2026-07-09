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НовостиПроисшествия9 июля 2026 12:52

В Хакасии сгорел дом с двумя жильцами

В поселке Шира проводят проверку по факту гибели пары при пожаре
Полина КЛИМЕНКОВА
В поселке Шира проводят проверку по факту гибели пары при пожаре. Фото: краевой СК

В поселке Шира проводят проверку по факту гибели пары при пожаре. Фото: краевой СК

В Хакасии устанавливаются обстоятельства пожара, который унес жизни двух человек. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. Трагедия произошла ночью 9 июля в поселке Шира в частном доме по улице Калинина. Во время тушения огня на пепелище обнаружили тела 47-летнего мужчины и 45-летней женщины.

Установлено, что супруги проживали одни. Дом вспыхнул в ночь на 9 июля, пока пара спала. Предварительной причиной пожара является аварийная работа электросети. Обстоятельства происшествия еще устанавливаются.