Красноярские родители будут нести ответственность за купание детей без присмотра Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания края приняли поправки в краевой закон «О защите прав ребёнка». Теперь родители и лица, проводящие мероприятия с детьми, должны будут тщательнее следить за отдыхающими у воды детьми до 12 лет. На взрослых возлагается обязанность следить за тем, чтобы дети купались или находились у воды только под их присмотром. Также на сессии предложили не допускать купания детей, не достигших семи лет, без спасательных жилетов. За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность.

Отметим, что на такие меры решили пойти потому, что с приходом тепла в регионе тонут дети самых разных возрастов.