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НовостиОбщество9 июля 2026 10:56

Красноярский шеф-повар продавал завтраки прямо с балкона

Красноярец все утро подавал завтраки прямо из своей пятиэтажки
Полина КЛИМЕНКОВА
Красноярец все утро подавал завтраки прямо из своей пятиэтажки. Скриншот видео: t.me/her_recommendation, t.me/vkysno_em, t.me/KitchenROMANce

Красноярец все утро подавал завтраки прямо из своей пятиэтажки. Скриншот видео: t.me/her_recommendation, t.me/vkysno_em, t.me/KitchenROMANce

Красноярский шеф-повар продавал завтраки прямо с балкона своей хрущёвки. Об этом сообщает издание «Проспект Мира». Изначально подобный формат завирусился в Москве. Бренд-шеф Роман Череменко тоже решил попробовать: он приготовил бейглы с помидорами и сыром и сообщил в своем канале, когда их можно будет купить. Цена бейгла с кофе составляла 500 рублей.

В итоге красноярец все утро подавал завтраки прямо из пятиэтажки на Ленина. Бублики он спускал в пластиковой корзине на тросе.

Роман получил отклик и планирует повторить опыт.