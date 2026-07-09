Красноярец все утро подавал завтраки прямо из своей пятиэтажки. Скриншот видео: t.me/her_recommendation, t.me/vkysno_em, t.me/KitchenROMANce

Красноярский шеф-повар продавал завтраки прямо с балкона своей хрущёвки. Об этом сообщает издание «Проспект Мира». Изначально подобный формат завирусился в Москве. Бренд-шеф Роман Череменко тоже решил попробовать: он приготовил бейглы с помидорами и сыром и сообщил в своем канале, когда их можно будет купить. Цена бейгла с кофе составляла 500 рублей.

В итоге красноярец все утро подавал завтраки прямо из пятиэтажки на Ленина. Бублики он спускал в пластиковой корзине на тросе.

Роман получил отклик и планирует повторить опыт.