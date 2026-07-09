«Ростелеком» внедрил систему видеоконтроля в новом доме на Ангарском бульваре в Кызыле

В новом современном многоквартирном доме на Ангарском бульваре в Кызыле компания «Ростелеком» установила систему внутреннего и наружного видеонаблюдения. Пять цифровых камер, интегрированных с платформой «Ростелеком Ключ», будут круглосуточно следить за порядком и обеспечивать безопасность жильцов.
Сервис дает возможность контролировать ситуацию в реальном времени и использовать записанные видео для решения различных вопросов. Архивы хранятся в защищенной облачной базе данных «Ростелекома».
Управляющая компания получает доступ к расширенному функционалу видеоматериалов: может выбирать нужный временной период, перематывать запись, создавать скриншоты и экспортировать видеофрагменты.
Наталья Баженова, директор по работе с массовым сегментом Красноярского филиала «Ростелекома»:
«Это одноподъездный высотный дом с онлайн-мониторингом лифта, общего холла и дворовой территории. Система не только помогает документировать происшествия, но и служит сдерживающим фактором: само наличие видеокамер снижает количество инцидентов, так как нарушители избегают мест, где они могут быть зафиксированы».
«Ростелеком Ключ» — на 100 % российское решение. Компания ведет постоянную работу по поддержке, обновлению и развитию функционала платформы, что гарантирует ее стабильную работоспособность. Кроме видеонаблюдения, она включает в себя такие продукты, как «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и СКУД (систему контроля и управления доступом).
Получить консультацию по возможностям платформы можно по бесплатному номеру «Ростелекома» 8 800 30 10 550.
Фото: предоставлено компанией Ростелеком
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