Фото: КрасЖД

В Красноярске до конца 2026 года обновят три железнодорожных переезда — они находятся в Свердловском, Кировском и Октябрьском районах. Как сообщили в КрасЖД, капитальный ремонт уже завершается на объекте, расположенном на улице Судостроительной. Здесь рабочие заменили пути и уложили новое покрытие из резиновой крошки, впереди — укладка асфальта и установка дорожных знаков.

В августе железнодорожники модернизируют переезд на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», а в сентябре — в переулке Телевизорный. Ремонтируют объекты ночью, чтобы не мешать автомобилистам.

Все работы планируется завершить к октябрю.